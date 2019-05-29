В Росії половина сімей має гроші лише на їжу та одяг



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На гаджети або меблі 48,2% росіян грошей вже не вистачає

Майже половині сімей в Росії - 48,2% - грошей вистачає тільки на їжу і одяг, але на товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

Про це свідчать дані доповіді Росстату про розподіл домогосподарств за оцінкою фінансового становища за четвертий квартал 2018 року.

Як пише РБК, свіжі дані трохи кращі, ніж у відповідний період 2017 року - тоді грошей тільки на їжу і одяг вистачало 49,8% сімей.

Зазначається, що найвища частка респондентів, які не можуть дозволити собі товари довготривалого користування, - серед молодих сімей (59,2%) і сімей, що складаються лише з непрацюючих пенсіонерів (57,9%).

Статистика фінансового становища домогосподарств в РФ представлена в рамках щоквартального обстеження Росстату «Доходи, витрати і споживання домашніх господарств». Дослідження охоплює 48 тис. домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що у Росії більше 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а у 5,8% населення система каналізації відсутня.