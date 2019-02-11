В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)



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Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля» Фото: ТАСС

Церемонія прощання і панахида пройшли вранці 11 лютого в московському Театрі імені Мосради

Радянського і російського актора Сергія Юрського, який 8 лютого помер в Москві на 84-му році життя, у понеділок поховали на Троєкуровському кладовищі.

Про це повідомила директор театру імені Мосради Валентина Панфілова.

На прощання з актором прийшли близькі, колеги, друзі та шанувальники артиста.

Церемонія прощання і панахида пройшли вранці в московському Театрі імені Мосради. Серед чиновників, які прийшли вшанувати пам'ять актора, був міністр культури РФ Володимир Мединський.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що актор Сергій Юрський помер в Москві на 84-му році життя.

В кінці грудня в ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію Юрського, проте в театрі повідомляли про профілактичне лікування.

Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля».