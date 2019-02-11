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    В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)

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    <p><span>Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах &laquo;Любов і голуби&raquo;, &laquo;Місце зустрічі змінити не можна&raquo;, &laquo;Золоте теля&raquo;<o:p></o:p></span></p> - В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)

    Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля»

    Фото: ТАСС

    Церемонія прощання і панахида пройшли вранці 11 лютого в московському Театрі імені Мосради

    Радянського і російського актора Сергія Юрського, який 8 лютого помер в Москві на 84-му році життя, у понеділок поховали на Троєкуровському кладовищі.

    Про це повідомила директор театру імені Мосради Валентина Панфілова.

    На прощання з актором прийшли близькі, колеги, друзі та шанувальники артиста.

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    В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)
    В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)
    В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)
    В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)
    Фото: ТАСС

    Церемонія прощання і панахида пройшли вранці в московському Театрі імені Мосради. Серед чиновників, які прийшли вшанувати пам'ять актора, був міністр культури РФ Володимир Мединський.

    Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що актор Сергій Юрський помер в Москві на 84-му році життя.

    В кінці грудня в ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію Юрського, проте в театрі повідомляли про профілактичне лікування.

    Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля».

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