В Росії попрощалися із актором Сергієм Юрським (фото)
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Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля»
Церемонія прощання і панахида пройшли вранці 11 лютого в московському Театрі імені Мосради
Радянського і російського актора Сергія Юрського, який 8 лютого помер в Москві на 84-му році життя, у понеділок поховали на Троєкуровському кладовищі.
Про це повідомила директор театру імені Мосради Валентина Панфілова.
На прощання з актором прийшли близькі, колеги, друзі та шанувальники артиста.
Церемонія прощання і панахида пройшли вранці в московському Театрі імені Мосради. Серед чиновників, які прийшли вшанувати пам'ять актора, був міністр культури РФ Володимир Мединський.
Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що актор Сергій Юрський помер в Москві на 84-му році життя.
В кінці грудня в ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію Юрського, проте в театрі повідомляли про профілактичне лікування.
Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля».