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    У Москві помер актор Сергій Юрський, відомий за роллю Остапа Бендера

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    <p>Сергій Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах &laquo;Любов і голуби&raquo;, &laquo;Місце зустрічі змінити не можна&raquo;, &laquo;Золоте теля&raquo;, в якому він зіграв Остапа Бендера</p> - У Москві помер актор Сергій Юрський, відомий за роллю Остапа Бендера

    Сергій Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля», в якому він зіграв Остапа Бендера

    Подробиці смерті актора поки не називаються

    Радянський і російський актор Сергій Юрський помер в Москві на 84-му році життя.

    Про це у п’ятницю, 8 лютого, повідомляє прес-служба театру Мосради, пише mk.ru.

    Подробиці смерті актора поки не називаються.

    Відомо, що в кінці грудня в ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію Юрського, проте в театрі повідомляли про профілактичне лікування.

    Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля».

    Кадр з фільму «Золоте теля»
    Кадр з фільму «Золоте теля»

    Нагадаємо, у Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), який помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.

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