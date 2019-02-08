У Москві помер актор Сергій Юрський, відомий за роллю Остапа Бендера



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Сергій Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля», в якому він зіграв Остапа Бендера

Подробиці смерті актора поки не називаються

Радянський і російський актор Сергій Юрський помер в Москві на 84-му році життя.

Про це у п’ятницю, 8 лютого, повідомляє прес-служба театру Мосради, пише mk.ru.

Подробиці смерті актора поки не називаються.

Відомо, що в кінці грудня в ЗМІ з'явилася інформація про госпіталізацію Юрського, проте в театрі повідомляли про профілактичне лікування.

Юрський запам'ятався глядачам за ролями у фільмах «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Золоте теля».

Кадр з фільму «Золоте теля»

Нагадаємо, у Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), який помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.