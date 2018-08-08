В Росії сіло на мілину українське судно з пшеницею – ЗМІ



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Судно прямувало з Ростова-на-Дону в турецьке місто Самут

На річці Дон у Ростовській області Росії сіло на мілину судно з пшеницею, зареєстроване в Україні. Про це з посиланням на ТАСС пише УНН.

Зазначається, що інцидент стався у місті Суми на річці Дон недалеко від населеного пункту Шмат.

«Сіло на мілину судно «Амур-2507», зареєстроване в Україні. На борту перебуває екіпаж у складі 15 осіб. Судно перевозить понад 3 тисяч тонн пшениці», - заявили в екстрених службах Росії.

Повідомляється, що судно прямувало з Ростова-на-Дону в турецьке місто Самут.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, експерт неурядової організації «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко, головний редактор сайту BlackSeaNews, розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська.