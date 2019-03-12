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    В Росії спалили 640 кг заморожених цвіркунів, яких везли з Білорусі до Москви

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    <p>В офісі виробника товару &laquo;Онто Біотехнології&raquo; заявили, що цвіркунів везли на м'ясокомбінат в Москві для упаковки в банки, щоб потім продавати як корм для тварин</p> - В Росії спалили 640 кг заморожених цвіркунів, яких везли з Білорусі до Москви

    В офісі виробника товару «Онто Біотехнології» заявили, що цвіркунів везли на м'ясокомбінат в Москві для упаковки в банки, щоб потім продавати як корм для тварин

    Фото: OntO Biotechnology

    Відсутність ветеринарного висновку стало причиною конфіскації товару

    Російські митники вилучили 640 кг заморожених цвіркунів, яких везли з Білорусі до Москви. Через відсутність ветвисновку та маркування на товарі товар спалили на ветсанутильзаводі в російському місті Унеча.

    Про це повідомляє видання «Новини Брянська».

    Товар вилучили на кордоні з Білоруссю у Брянській області. З Білорусі на вантажівці везли 39 коробок з замороженими цвіркунами. Згідно із транспортними документами, мінське ТОВ «Онто Біотехнології» відправляло товар до Москви.

    За російським законодавством, такий товар визначається як ветеринарний, і на нього повинен бути ветеринарний сертифікат. Відзначається, що без такого документа складно визначити призначення вантажу - наприклад, корм для тварин або ж джерело білка для кондитерських виробів.

    Відсутність ветеринарного висновку стало причиною конфіскації товару. Крім того, на упаковках не було маркування з інформацією про найменування, виробника, умови транспортування, дату виробництва і термін придатності. В результаті заморожених цвіркунів спалили на ветсанутильзаводі в Унечі.

    В офісі виробника товару «Онто Біотехнології» заявили, що цвіркунів везли на м'ясокомбінат в Москві для упаковки в банки, щоб потім продавати як корм для тварин, передає tut.by.

    У компанії повідомили, що маркування дійсно не було, проте всі інші документи в порядку. Це вже не перша поставлена в Росію партія. За словами керівника фірми Сергія Макарова, ветеринарних документів на цвіркунів не потрібно. При цьому він послався на відповідне рішення білоруських ветеринарів.

    Джерело: 112 Україна

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