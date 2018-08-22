Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
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Глава держави особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!»
Президент України Петро Порошенко в середу, 22 серпня, побував на генеральній репетиції військового параду, який відбудеться в День Незалежності, 24 серпня, у Києві.
Глава держави особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!».
На своїй сторінці у Facebook Порошенко зазначив, що для нього є честю «стояти в одній шерензі з такими Воїнами».
«Мав нагоду сказати їм це особисто під час генеральної репетиції параду», - повідомив президент.
У Києві ввечері 22 серпня проходить остання репетиція військового параду до Дня Незалежності.
Через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.
Нагадаємо,міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.
У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.
Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.