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    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)

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    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Facebook Петра Порошенка

    Глава держави особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!»

    Президент України Петро Порошенко в середу, 22 серпня, побував на генеральній репетиції військового параду, який відбудеться в День Незалежності, 24 серпня, у Києві.

    Глава держави особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!».

    На своїй сторінці у Facebook Порошенко зазначив, що для нього є честю «стояти в одній шерензі з такими Воїнами».

    «Мав нагоду сказати їм це особисто під час генеральної репетиції параду», - повідомив президент.

    У Києві ввечері 22 серпня проходить остання репетиція військового параду до Дня Незалежності.

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    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)
    Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)

    Через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

    Нагадаємо,міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

    У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

    Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

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