Порошенко прибув на репетицію параду в Києві (фото)



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Facebook Петра Порошенка

Глава держави особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!»

Президент України Петро Порошенко в середу, 22 серпня, побував на генеральній репетиції військового параду, який відбудеться в День Незалежності, 24 серпня, у Києві.

Глава держави особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!».

На своїй сторінці у Facebook Порошенко зазначив, що для нього є честю «стояти в одній шерензі з такими Воїнами».

«Мав нагоду сказати їм це особисто під час генеральної репетиції параду», - повідомив президент.

У Києві ввечері 22 серпня проходить остання репетиція військового параду до Дня Незалежності.

Через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

Нагадаємо,міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.