У параді до Дня незалежності України візьмуть участь представники 18 країн



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Днями очікується прибуття делегацій з різних країн

У військовому параді до Дня незалежності України візьмуть участь делегації 18 країн. Про це в Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

Міністр оборони заявив, що вже днями очікується прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які повинні взяти участь в параді.

«Також під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки, нової техніки і техніки, прийнятої на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки», - додав Степан Полторак.

Міністр оборони повідомив, що під час урочистостей бригадам, які брали або беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви, а також вручені бойові прапори.

Нагадаємо, на вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

Згодом з'явилося відео з місця ДТП «Бука» у центрі Києва.

Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.