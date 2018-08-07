В Росії заявили, що Сенцов у задовільному стані



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Олег Сенцов у травні оголосив голодування

В управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили про результати огляду та обстеження політв’язня

В Росії провели лабораторне обстеження стану здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив голодування.

Про це 7 серпня повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

«За результатами огляду та обстеження погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено. Стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що фактів відмови Сенцова від підтримуючої терапії і медичної допомоги не зареєстровано.

«Засуджений Сенцов знаходиться під постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання, і лікарів-фахівців Лабитнангської лікарні. Щодня Сенцова оглядають медичні працівники, проводяться клініко-лабораторні та інструментальні дослідження. Йому призначене і проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень», - заявили в прес-службі.

Також додається, що 27 липня «з метою контролю проведених лікувально-діагностичних заходів» було проведено консиліум лікарів-фахівців Лабитнангської лікарні.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.