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    В Росії заявили, що Сенцов у задовільному стані

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    <span>Олег Сенцов у травні оголосив голодування</span> - В Росії заявили, що Сенцов у задовільному стані
    Олег Сенцов у травні оголосив голодування

    В управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили про результати огляду та обстеження політв’язня

    В Росії провели лабораторне обстеження стану здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив голодування.

    Про це 7 серпня повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

    «За результатами огляду та обстеження погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено. Стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що фактів відмови Сенцова від підтримуючої терапії і медичної допомоги не зареєстровано.

    «Засуджений Сенцов знаходиться під постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання, і лікарів-фахівців Лабитнангської лікарні. Щодня Сенцова оглядають медичні працівники, проводяться клініко-лабораторні та інструментальні дослідження. Йому призначене і проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень», - заявили в прес-службі.

    Також додається, що 27 липня «з метою контролю проведених лікувально-діагностичних заходів» було проведено консиліум лікарів-фахівців Лабитнангської лікарні.

    Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

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