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    В російському посольстві допустили, що Скрипалі вже мертві

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    <p><span>Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у британському Солсбері у березні 2018 року<o:p></o:p></span></p> - В російському посольстві допустили, що Скрипалі вже мертві

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у британському Солсбері у березні 2018 року

    Російські дипломати повідомили, що Сергія Скрипаля «взагалі ніхто не бачив з моменту інциденту 4 березня минулого року»

    Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, можливо, вже немає в живих.

    Про це повідомили в прес-службі посольства Росії у Великобританії.

    «Представникам посольства, всупереч нормам міжнародного права і двосторонньої Консульської конвенції 1965 року, не був наданий доступ до російських громадян. Тому ми не можемо констатувати факту, що Сергій і Юлія Скрипалі живі», - заявили в посольстві.

    Російські дипломати повідомили, що Сергія Скрипаля «взагалі ніхто не бачив з моменту інциденту 4 березня минулого року».

    «Юлія же з'явилася на екрані всього один раз, в травні 2018 року в форматі відеозвернення, явно записаного під диктовку британських спецслужб», - заявили в посольстві Росії у Великобританії.

    Нагадаємо, раніше матір колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля звернулася в поліцію із заявою про визнання зниклими без вісті її сина та онуки.

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у британському Солсбері у березні 2018 року.

    У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

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    Росія ГРУ отруєння Велика Британія Сергій Скрипаль
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