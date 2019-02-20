  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЗМІ: мати Скрипаля подала в поліцію заяву про зникнення сина

    • Розсилка
    Сергій Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці - ЗМІ: мати Скрипаля подала в поліцію заяву про зникнення сина
    Сергій Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці

    За інформацією ЗМІ, у вівторок відправлені заяви в поліцію з проханням визнати Сергія Скрипаля та його доньку Юлію зниклими безвісти

    Мати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля звернулася в поліцію із заявою про визнання зниклими без вести її сина та онуки.

    Таку інформацію повідомила російському «Интерфаксу» племінниця Скрипаля Вікторія, яка отримала кілька відмов у отриманні британської візи для зустрічі з дядьком і сестрою.

    «У вівторок відправлені заяви в поліцію з проханням визнати Сергія Скрипаля та його доньку Юлію зниклими безвісти. Документи подані поштою до відділу поліції за місцем проживання Юлії в Москві», - заявила Вікторія Скрипаль.

    Нагадаємо, декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що стан здоров'я колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли у березні 2018 року у британському місті Солсбері, погіршився.

    Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці. 

    Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

    Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

    Читайте також
    Росія ГРУ отруєння Велика Британія поліція Сергій Скрипаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ