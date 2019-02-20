ЗМІ: мати Скрипаля подала в поліцію заяву про зникнення сина



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Сергій Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці

За інформацією ЗМІ, у вівторок відправлені заяви в поліцію з проханням визнати Сергія Скрипаля та його доньку Юлію зниклими безвісти

Мати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля звернулася в поліцію із заявою про визнання зниклими без вести її сина та онуки.

Таку інформацію повідомила російському «Интерфаксу» племінниця Скрипаля Вікторія, яка отримала кілька відмов у отриманні британської візи для зустрічі з дядьком і сестрою.

«У вівторок відправлені заяви в поліцію з проханням визнати Сергія Скрипаля та його доньку Юлію зниклими безвісти. Документи подані поштою до відділу поліції за місцем проживання Юлії в Москві», - заявила Вікторія Скрипаль.

Нагадаємо, декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що стан здоров'я колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли у березні 2018 року у британському місті Солсбері, погіршився.

Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці.

Нагадаємо, поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Юлії та Сергія Скрипалів у Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.