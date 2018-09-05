Мей заявила, що підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей

Мей пообіцяла, що Великобританія використає весь апарат національної безпеки, щоб протистояти ГРУ

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки.

Про це повідомляє The Guardian.

Двоє росіян Олександр Петров і Руслан Боширов, які, за версією Британії, отруїли Скрипалів, є офіцерами Головного розвідувального управління Генштабу Росії, заявила Мей. За її словами, операцію по отруєнню в Солсбері схвалили не тільки керівники ГРУ, а й високопоставлені фігури в Росії.

Мей зазначила, що в березні, відразу після отруєння Скрипалів, Росія намагалася поставити під сумніви висновки Великобританії, що до цього причетна влада РФ, і дехто повірив в цю інформацію. Зараз, за словами прем'єра, уряд довів, що в операції брала участь Росія.

Мей вважає, що дії ГРУ загрожують «всім союзникам і всім громадянам» Великобританії. Вона пообіцяла, що Великобританія використає весь апарат національної безпеки, щоб протистояти ГРУ.

Британський прем'єр додала, що у Великобританії немає розбіжностей з народом Росії. Мей зазначила, що британська влада неодноразово просила Росію пояснити, що сталося в Солсбері, однак Москва у відповідь навмисне заплутувала питання і брехала.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Великої Британії висунула звинувачення двом росіянам за спробу отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Джерело: Медуза