В Саудівській Аравії застрелили охоронця короля



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У Саудівській Аравії вбили особистого охоронця короля

Генерал-майор Абдул-Азіз аль-Фагхем став учасником сварки

У Саудівській Аравії вбили особистого охоронця короля. Генерал-майора Абдул-Азіз аль-Фагхема вбили під час сварки в місті Джидда. Про це в неділю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.



Під час конфлікту з одним із мешканців Джидди Абдул-Азіз аль-Фагхем зазнав вогнепального поранення, від якого згодом помер у лікарні. Коли саме стався інцидент, місцеві ЗМІ не повідомляють.



Загиблий аль-Фагхем служив охоронцем не тільки у нинішнього короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза, а й у його попередника, короля Абдалли ібн Абдул-Азіза (правив в 2005 - 2015 роках).

Як повідомляв «Главком», влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.