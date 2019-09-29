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    В Саудівській Аравії застрелили охоронця короля

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    У Саудівській Аравії вбили особистого охоронця короля - В Саудівській Аравії застрелили охоронця короля
    У Саудівській Аравії вбили особистого охоронця короля

    Генерал-майор Абдул-Азіз аль-Фагхем став учасником сварки

    У Саудівській Аравії вбили особистого охоронця короля. Генерал-майора Абдул-Азіз аль-Фагхема вбили під час сварки в місті Джидда. Про це в неділю повідомило агентство Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.

    Під час конфлікту з одним із мешканців Джидди Абдул-Азіз аль-Фагхем зазнав вогнепального поранення, від якого згодом помер у лікарні. Коли саме стався інцидент, місцеві ЗМІ не повідомляють.

    Загиблий аль-Фагхем служив охоронцем не тільки у нинішнього короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза, а й у його попередника, короля Абдалли ібн Абдул-Азіза (правив в 2005 - 2015 роках).

    Як повідомляв «Главком», влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.

    Саудівська Аравія тілоохоронець
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