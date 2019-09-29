Саудівська Аравія дозволила в'їжджати в країну іноземкам без супроводу чоловіків



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Жінки також відтепер не зобов’язані будуть носити довгі вільні сукні, але серед вимог залишається скромна сукня, що закриває плечі і коліна, в тому числі, на громадських пляжах

Це стало можливим після того, як в країні лібералізували правила в’їзду для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі, США, Японії, Китаю і країн ЄС

Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що це стало можливим після того, як в країні лібералізували правила в’їзду для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі, США, Японії, Китаю і країн ЄС.

«Жінки також відтепер не зобов’язані будуть носити абаю (довга вільна сукня), але серед вимог залишається скромна сукня, що закриває плечі і коліна, в тому числі, на громадських пляжах. Серед забороненого залишився алкоголь», - йдеться у повідомленні.

Влада готується розширити перелік країн, для яких видаватимуть візи. Наразі вони доступні онлайн, у диппредставництвах Саудівської Аравії і по прибутті, і коштують $120 доларів, разом із медичним страхуванням.

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водйські права.

Як повідомлялося, в Узбекистані вперше в історії країни жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.