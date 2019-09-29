Саудівська Аравія дозволила в'їжджати в країну іноземкам без супроводу чоловіків
Це стало можливим після того, як в країні лібералізували правила в’їзду для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі, США, Японії, Китаю і країн ЄС
Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що це стало можливим після того, як в країні лібералізували правила в’їзду для іноземних туристів зі 49 країн світу, в тому числі, США, Японії, Китаю і країн ЄС.
«Жінки також відтепер не зобов’язані будуть носити абаю (довга вільна сукня), але серед вимог залишається скромна сукня, що закриває плечі і коліна, в тому числі, на громадських пляжах. Серед забороненого залишився алкоголь», - йдеться у повідомленні.
Влада готується розширити перелік країн, для яких видаватимуть візи. Наразі вони доступні онлайн, у диппредставництвах Саудівської Аравії і по прибутті, і коштують $120 доларів, разом із медичним страхуванням.
Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водйські права.
Як повідомлялося, в Узбекистані вперше в історії країни жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.