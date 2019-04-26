В СБУ повідомили про сплеск фейкових «замінувань»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переважна більшість анонімних меседжів про мінування носить серійний характер

Протягом останнього тижня в різних регіонах України зафіксовано 93 неправдиві анонімні повідомлення про мінування.

Про це 26 квітня повідомляє прес-центр Служби безпеки України

«Останнім часом правоохоронці фіксують справжній шквал анонімних повідомлень із фейковими погрозами терористичного характеру. Лише протягом останнього тижня в різних регіонах України зафіксовано 93 неправдиві анонімні повідомлення, які надійшли по телефону, а також були надіслані через Інтернет. Переважна більшість цих меседжів носить серійний характер: здійснюється або розсилка листів з однієї електронної адреси, або хвиля дзвінків про мінування надходить протягом короткого проміжку часу», - заявили в СБУ.

Негативними наслідками дій «мінерів», як підкреслюється, є зокрема відволікання правоохоронців на перевірку хибної інформації, завдання фінансових збитків державним та комерційним установам у зв’язку із призупиненням їхньої діяльності, перебої у роботі транспорту та інших стратегічно важливих об’єктів.

Служба безпеки України нагадала, що неправдиве повідомлення про мінування карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років. «Мінерам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.

З початку цього року вже розкрито 107 випадків надходження завідомо неправдивих повідомлень терористичного характеру, 94 псевдомінера встановлено.

Раніше повідомлялося, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.