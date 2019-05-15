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    В штаті Алабама буде діяти найсуворіша в США заборона абортів

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    В штаті Алабама буде діяти найсуворіша в США заборона абортів

    Аборт в Алабамі буде дозволено робити лише в разі ризику народжування дитини для здоров'я жінки

    Сенат американського штату Алабама ухвалив законопроект про заборону абортів, згідно з яким жінка не зможе зробити аборт навіть у випадку зґвалтування або інцесту. Єдиний виняток - ризик для її здоров'я.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Рішення підтримали 25 сенаторів, проти проголосувало 6.

    Закон штату Алабама є найсуворішим у США (у деяких штатах аборт заборонений лише після 6 тижня вагітності).

    Документ робить аборт злочином на будь-якому терміні вагітності. Утім жінки не нестимуть кримінальної відповідальності. А на лікарів, які зроблять операцію, чекає від 10 до 99 років ув'язнення.

    Законопроект набере чинності через 6 місяців після його підписання губернатором, пише Reuters.

    Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти.

    У 2018 році парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Прем'єр країни назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».

    Джерело: Громадське

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