В штаті Алабама буде діяти найсуворіша в США заборона абортів



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Аборт в Алабамі буде дозволено робити лише в разі ризику народжування дитини для здоров'я жінки

Сенат американського штату Алабама ухвалив законопроект про заборону абортів, згідно з яким жінка не зможе зробити аборт навіть у випадку зґвалтування або інцесту. Єдиний виняток - ризик для її здоров'я.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення підтримали 25 сенаторів, проти проголосувало 6.

Закон штату Алабама є найсуворішим у США (у деяких штатах аборт заборонений лише після 6 тижня вагітності).

Документ робить аборт злочином на будь-якому терміні вагітності. Утім жінки не нестимуть кримінальної відповідальності. А на лікарів, які зроблять операцію, чекає від 10 до 99 років ув'язнення.

Законопроект набере чинності через 6 місяців після його підписання губернатором, пише Reuters.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти.

У 2018 році парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Прем'єр країни назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».

Джерело: Громадське