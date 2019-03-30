  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Міністерстві охорони здоров'я назвали кількість абортів в Україні

    • Розсилка
    У 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти - У Міністерстві охорони здоров'я назвали кількість абортів в Україні
    У 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти

    Найчастіше аборти робилися до 12-го тижня вагітності

    Протягом минулого року українки майже 50 тисяч разів позбувалися від зачатих дітей. Найчастіше це робилося до 12-го тижня вагітності.

    Як повідомляє «Унн» з посиланням на відповідь з Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти.

    Із загальної кількості перерваних вагітностей 1451 - медичні легальні аборти за медичними показаннями після 12-тижневої вагітності; 19 878 - медичні легальні аборти до 12-го тижня вагітності; 16 664 - аборти методом вакуум-аспірації; 8559 - медикаментозні аборти.

    До слова, раніше парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів, прем'єр назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».

    Читайте також
    Міністерство охорони здоров'я діти медицина аборт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ