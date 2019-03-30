У Міністерстві охорони здоров'я назвали кількість абортів в Україні



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У 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти

Найчастіше аборти робилися до 12-го тижня вагітності

Протягом минулого року українки майже 50 тисяч разів позбувалися від зачатих дітей. Найчастіше це робилося до 12-го тижня вагітності.

Як повідомляє «Унн» з посиланням на відповідь з Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні офіційно було зроблено 46 552 аборти.

Із загальної кількості перерваних вагітностей 1451 - медичні легальні аборти за медичними показаннями після 12-тижневої вагітності; 19 878 - медичні легальні аборти до 12-го тижня вагітності; 16 664 - аборти методом вакуум-аспірації; 8559 - медикаментозні аборти.

До слова, раніше парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів, прем'єр назвав це рішення «історичним моментом для ірландських жінок».