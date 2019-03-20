У Сімферополі заарештували екс-президента Криму за «спротив поліції»



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Юрій Мєшков – перший і єдиний президент Криму (1994-1995)

Російські силовики в Сімферополі затримали Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби колишнього президента Криму Юрія Мєшкова за «спротив працівникам поліції».

Про це у вівторок пізно ввечері повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на отамана «Кримського козацтва» Сергія Акімова.

«Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа», – сказав Акімов.

Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи, що колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, однак, за словами Мєшкова, слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння в нього не виявили.

Наприкінці лютого екс-президент Криму Юрій Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за «зраду» Росії під час анексії півострова.

Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.