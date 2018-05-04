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    В Словаччині схвалили екстрадицію одіозного італійського бізнесмена

    Антоніно Вадалу інкримінують відмивання грошей і імпорт наркотиків
    Прокурор Словаччини схвалив у п’ятницю екстрадицію бізнесмена Антоніно Вадалу, який фігурував в розслідуваннях вбитого в лютому журналіста Яна Куціяка, на основі звинувачень, які пов’язані із наркотиками. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вадала був заарештований в березні на основі ордеру ЄС за звинуваченнями в
    • Сьогодні, 20:53
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    Антоніно Вадала
    Антоніно Вадала

    Антоніно Вадалу інкримінують відмивання грошей і імпорт наркотиків

    Прокурор Словаччини схвалив у п’ятницю екстрадицію бізнесмена Антоніно Вадалу, який фігурував в розслідуваннях вбитого в лютому журналіста Яна Куціяка, на основі звинувачень, які пов’язані із наркотиками.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Вадала був заарештований в березні на основі ордеру ЄС за звинуваченнями в приналежності до угруповання, яке займалося наркотрафіком і відмиванням коштів. Дане угруповання знайшло можливість імпортувати наркотики із Латинської Америки через прогалини в законодавстві.

    Вадалу передадуть італійській владі протягом 10 наступних днів.

    В останній статті Яна Куціяка, яка вже вийшла після його смерті, журналіст аналізує діяльність в Словаччині італійських бізнесменів, які мають зв’язки із мафією. В тому числі загиблий журналіст писав і про діяльність Антоніно Вадала.

    Сам Вадала заперечує будь-які звинувачення. При цьому в Словаччині його звинувачують за махінації із сільськогосподарськими субсидіями.

    Нагадаємо, у лютому у Словаччині невідомі застрелили журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його наречену. Найбільш вірогідним мотивом вбивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

    Словаччина Італія мафія
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