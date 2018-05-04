В Словаччині схвалили екстрадицію одіозного італійського бізнесмена

Антоніно Вадалу інкримінують відмивання грошей і імпорт наркотиків

Прокурор Словаччини схвалив у п’ятницю екстрадицію бізнесмена Антоніно Вадалу, який фігурував в розслідуваннях вбитого в лютому журналіста Яна Куціяка, на основі звинувачень, які пов’язані із наркотиками. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вадала був заарештований в березні на основі ордеру ЄС за звинуваченнями в



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Антоніно Вадала

Антоніно Вадалу інкримінують відмивання грошей і імпорт наркотиків

Прокурор Словаччини схвалив у п’ятницю екстрадицію бізнесмена Антоніно Вадалу, який фігурував в розслідуваннях вбитого в лютому журналіста Яна Куціяка, на основі звинувачень, які пов’язані із наркотиками.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вадала був заарештований в березні на основі ордеру ЄС за звинуваченнями в приналежності до угруповання, яке займалося наркотрафіком і відмиванням коштів. Дане угруповання знайшло можливість імпортувати наркотики із Латинської Америки через прогалини в законодавстві.

Вадалу передадуть італійській владі протягом 10 наступних днів.

В останній статті Яна Куціяка, яка вже вийшла після його смерті, журналіст аналізує діяльність в Словаччині італійських бізнесменів, які мають зв’язки із мафією. В тому числі загиблий журналіст писав і про діяльність Антоніно Вадала.

Сам Вадала заперечує будь-які звинувачення. При цьому в Словаччині його звинувачують за махінації із сільськогосподарськими субсидіями.

Нагадаємо, у лютому у Словаччині невідомі застрелили журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його наречену. Найбільш вірогідним мотивом вбивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.