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    В США знайшли рідкісну змію з двома головами (фото)

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    В США знайшли рідкісну змію з двома головами (фото)
    Фото: AP

    Обидві голови здатні кусати і поширювати отруту

    В північній Вірджинії (США) виявили змію з двома головами виду мідноголовий щитомордник.

    Про це повідомляє AP.

    Зазначається, що дикі двоголові змії надзвичайно рідкісні, тому що зазвичай не виживають.

    У таких змій - дві трахеї і два езофага. Також у них одне серце і безліч легень.

    Обидві голови здатні кусати і поширювати отруту.

    Знайдену змію огляне спеціаліст-герпетолог. Якщо вона виживе, то, швидше за все, буде поміщена в навчальний заклад.

    Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Він викликав на допомогу рятувальників.

    Джерело: 112 Україна

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