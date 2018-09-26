В США знайшли рідкісну змію з двома головами (фото)



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Фото: AP

Обидві голови здатні кусати і поширювати отруту

В північній Вірджинії (США) виявили змію з двома головами виду мідноголовий щитомордник.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що дикі двоголові змії надзвичайно рідкісні, тому що зазвичай не виживають.

У таких змій - дві трахеї і два езофага. Також у них одне серце і безліч легень.

Обидві голови здатні кусати і поширювати отруту.

Знайдену змію огляне спеціаліст-герпетолог. Якщо вона виживе, то, швидше за все, буде поміщена в навчальний заклад.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Він викликав на допомогу рятувальників.

Джерело: 112 Україна