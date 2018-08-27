Киянин знайшов у своїй автівці змію (фото)



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Фото: Kyiv Animal Rescue Group Команда порятунку тварин виловила змію в автівці

Чоловік звернувся за допомогою в Команду порятунку тварин

У неділю, 26 серпня, київська команда порятунку тварин (Kyiv Animal Rescue Group) отримала майже 20 звернень від громадян. Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

Зокрема, біля станції метро «Житомирська» чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Самостійно відловити її він не зміг і звернувся в Команду порятунку тварин.

«Змія була виловлена, найближчим часом вона буде передана Сергію Григор'єву (біологу-методисту Київського зоопарку. - Ред.)», - повідомляють у Kyiv Animal Rescue Group.

Нагадаємо, у липні Києві на вулиці Жилянській, 54 перехожі виявили пітона на ліхтарній опорі.