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    Киянин знайшов у своїй автівці змію (фото)

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    Команда порятунку тварин виловила змію в автівці - Киянин знайшов у своїй автівці змію (фото)
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group
    Команда порятунку тварин виловила змію в автівці

    Чоловік звернувся за допомогою в Команду порятунку тварин

    У неділю, 26 серпня, київська команда порятунку тварин (Kyiv Animal Rescue Group) отримала майже 20 звернень від громадян. Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

    Зокрема, біля станції метро «Житомирська» чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Самостійно відловити її він не зміг і звернувся в Команду порятунку тварин.

    «Змія була виловлена, найближчим часом вона буде передана Сергію Григор'єву (біологу-методисту Київського зоопарку. - Ред.)», - повідомляють у Kyiv Animal Rescue Group.

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    Киянин знайшов у своїй автівці змію (фото)
    Киянин знайшов у своїй автівці змію (фото)
    Киянин знайшов у своїй автівці змію (фото)
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group

    Нагадаємо, у липні Києві на вулиці Жилянській, 54 перехожі виявили пітона на ліхтарній опорі.

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