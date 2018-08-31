  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Туреччині несподівано випав сніг (відео)

    • Розсилка
    В Туреччині несподівано випав сніг (відео)
    Скріншот з відео

    Синоптики вважають, що причиною снігопаду став грозовий фронт

    У турецькій провінції Карс-Кагизман в пік туристичного сезону в серпні випав сніг.

    Про це повідомило місцеве видання Merkez TV.

    Сніг із дощем ішов близько 10 хвилин, а температура повітря в регіоні на кілька годин опустилася до +7 градусів.

    Через негоду перекрили траси, що ведуть до курортів.

    Синоптики вважають, що причиною снігопаду став грозовий фронт.

    Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався період молодого бабиного літа. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 31 серпня у столиці буде сухо, сонячно і тепло. Така ж тепла погода буде 31 серпня у більшості областей України, крім західної частини, де залишається ймовірність локальних дощів.

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    Туреччина прогноз погоди атмосферне явище снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ