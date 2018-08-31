В Туреччині несподівано випав сніг (відео)



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Скріншот з відео

Синоптики вважають, що причиною снігопаду став грозовий фронт

У турецькій провінції Карс-Кагизман в пік туристичного сезону в серпні випав сніг.

Про це повідомило місцеве видання Merkez TV.

Сніг із дощем ішов близько 10 хвилин, а температура повітря в регіоні на кілька годин опустилася до +7 градусів.

Через негоду перекрили траси, що ведуть до курортів.

Синоптики вважають, що причиною снігопаду став грозовий фронт.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався період молодого бабиного літа. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 31 серпня у столиці буде сухо, сонячно і тепло. Така ж тепла погода буде 31 серпня у більшості областей України, крім західної частини, де залишається ймовірність локальних дощів.

Джерело: Gazeta.ua