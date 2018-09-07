В Туреччині засудили режисера за фільм, де є страта Ердогана



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Фільм розповідає про спробу державного перевороту 2016 року

В п’ятницю в Туреччині за приналежність до терористичної організації засудили режисера, який зняв фільм із сценами, де на президента Реджепа Ердогана був спрямований пістолет, а вся його сім’я лежала навколо нього мертва.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Алі Авчі заарештували іще минулого року, після того як вийшов трейлер до фільму «Пробудження». Цей фільм мав розповідати про події липня 2016 року, коли в Туреччині була зупинена спроба державного перевороту. В рамках цих подій загинуло більше 250 осіб.

Суд Стамбула засудив Алі Авчі до 6 років і 3 місяців ув’язнення за приналежність до організації Фетхулли Гюлена. До відповідного висновку щодо приналежності до терористичної організації суд прийшов, оскільки фільм «Пробудження» намагається формувати в суспільства такі ж цілі, які вигідні терористам.

Нагадаємо, раніше влада Китаю без пояснення причин заборонила показ фільму «Крістофер Робін», прем'єра якого відбулася в світі 1 серпня.