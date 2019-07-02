В Угорщині посилять контроль уряду над національною Академією наук



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Глава Академії наук Угорщини планує оскаржити відповідну ініціативу в Конституційному суді

Парламент Угорщини прийняв закон, який передбачає посилення контролю влади країни над дослідницькими установами, якими керує національна Академія наук.

Тепер всіма дослідницькими установами керуватиме комітет, главу якого буде призначати сам прем’єр-міністр країни, пише інформаційне агентство Reuters.

Також половина членів цього комітету буде призначатися урядом.

Окрема рада, очільником якої стане міністр інновацій і технологій Ласло Палковіч, буде відати питаннями розподілу коштів для фінансування діяльності Академії наук і моніторингом їх використання.

Нинішній глава Академії наук Угорщини Ласло Ловач обіцяє оскаржити відповідне рішення парламенту в Конституційному суді. На його думку, надмірний контроль уряду над Академією наук не відповідає стандартам ЄС у відповідній сфері.

Раніше повідомлялося, що Муніципальний суд Будапешту відмовився дати згоду на екстрадицію колишнього прем’єр-міністра Північної Македонії Николи Груєвського.