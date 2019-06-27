Суд Угорщини виступив проти екстрадиції колишнього прем’єра Північної Македонії



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Суд вирішив покарати Николу Груєвського двома роками ув’язнення

Віктор Орбан активно підтримував Николу Груєвського

Муніципальний суд Будапешту відмовився дати згоду на екстрадицію колишнього прем’єр-міністра Північної Македонії Николи Груєвського. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Суд пояснив своє рішення тим, що особу, якій було надано статус біженця, не можна повернути до країни, із якої ця країна втекла, шукаючи притулку закордоном. Відповідний статус колишній глава уряду Північної Македонії отримав в 2018 році. Після рішення суду Николу Груєвського було звільнено з під стражі.

Поліція Північної Македонії видала ордер на арешт колишнього прем’єра після того як він не з’явився для відбуття покарання за корупційними звинуваченнями. Суд країни вирішив покарати Николу Груєвського двома роками ув’язнення за вчинені злочини, які були здійснені протягом десяти років його правління.

Глава апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив про те, що виконавча гілка влади буде поважати рішення суду. В 2017 році уряд Віктора Орбана відкрито підтримував партію Николи Груєвського під час парламентських виборів в Північній Македонії. Раніше сам прем’єр-міністр Угорщини заявляв про те, що вважає запит на отримання притулку колишнім прем’єром Північної Македонії виключно юридичним, а не політичним питанням.