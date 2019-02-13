В Україні без світла лишилися 188 населених пунктів



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Бригади обленерго ремонтують обірвані лінії електропередач

Без світла та електрики сидять жителі 74 населених пунктів у Черкаській області

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, місцями мокрий сніг та пориви вітру) знеструмленими залишаються 188 населених пунктів у шести областях, повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Без світла та електрики сидять жителі 74 населених пунктів у Черкаській області, 69 - у Київській, 18 - у Чернігівській, 15 - Сумській, 8 - у Кіровоградській і 4-х у Дніпропетровській, інформують рятувальники.

Бригади обленерго ремонтують обірвані лінії електропередач, щоб відновити електропостачання постраждалих населених пунктів.

Також нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується мороз і мокрий сніг. Синоптики попереджають, що найближчої доби найхолодніше буде у Вінницькій області (0+2 градуси), а найтепліше - у Дніпропетровській.

Крім того, у Києві в середу істотних опадів не передбачається, лише місцями можливий невеликий сніг та туман. Температура повітря в столиці вдень буде від 0 до -2 градусів, вночі – від -1 до -4 градусів.