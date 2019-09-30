В Україні буде тепло, але подекуди дощитиме: прогноз погоди на 30 вересня



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В останній день вересня стовпчики термометрів піднімуться до +22°

У понеділок, 30 вересня, на більшості території України буде тепло, але очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в останній день вересня вночі на сході та Приазов'ї, вдень у західних, північних, місцями в центральних областях пройдуть дощі, на решті території буде без опадів.

Вітер південно-західний, 7−12 м/с, у західних, удень місцями та в північних областях пориви 15−20 м/с, на високогір'ї Карпат 25−30 м/с.

Температура вночі очікується +8°…+13°; вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17°…+22°, на півдні країни та Вінниччині місцями прогріється +25°.

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень дощ. Температура повітря вночі +11°…+13°, удень — +19°…+ 21°.