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    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі

    Внаслідок стихії вулиці міста перетворилися на річки та озера
    Після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі. [GALLERY_BLOCK] Внаслідок стихії вулиці міста перетворилися на річки та озера. Важка дорожня ситуація через підтоплення спостерігається в районі перетину вулиць Героїв Крут та Іцхаака Рабіна.
    • Сьогодні, 16:46
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    Одесу накрили рясні дощі
    Фото: Facebook/Андрій Циганко
    Одесу накрили рясні дощі

    Внаслідок стихії вулиці міста перетворилися на річки та озера

    Після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі.

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    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі
    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі
    Фото: Facebook/Андрій Циганко
    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі
    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі
    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі
    У мерії кажуть, що чистять вулиці. Фото: Одеська міськрада
    Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі

    Внаслідок стихії вулиці міста перетворилися на річки та озера.

    Важка дорожня ситуація через підтоплення спостерігається в районі перетину вулиць Героїв Крут та Іцхаака Рабіна. Також ускладнений рух транспорту по Балківській у районі Приморського суду. Про це кажуть в патрульній поліції міста.

    В Одеській міськраді зранку відзвітували, що ще вчора комунальники почали розчищати дощові каналізації, у які після нещодавного снігопаду потрапило сміття.

    Мерія навіть опублікувала світлини, зроблені вчора. Проте чистка не врятувала одеські вулиці від скупчення води.

    Джерело: Gazeta.ua

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