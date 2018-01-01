Біда не приходить одна. Після снігопадів Одесу затопили дощі
- Сьогодні, 16:46
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Внаслідок стихії вулиці міста перетворилися на річки та озера
Після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі.
Внаслідок стихії вулиці міста перетворилися на річки та озера.
Важка дорожня ситуація через підтоплення спостерігається в районі перетину вулиць Героїв Крут та Іцхаака Рабіна. Також ускладнений рух транспорту по Балківській у районі Приморського суду. Про це кажуть в патрульній поліції міста.
В Одеській міськраді зранку відзвітували, що ще вчора комунальники почали розчищати дощові каналізації, у які після нещодавного снігопаду потрапило сміття.
Мерія навіть опублікувала світлини, зроблені вчора. Проте чистка не врятувала одеські вулиці від скупчення води.
Джерело: Gazeta.ua