В Україні хочуть створити службу, що займатиметься епідеміями



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«Сьогодні в Україні немає людини, яка мала б оголосити стан епідемії в країні»

Центр громадського здоров’я МОЗ України буде доповнено службою, подібною до CDC (Centers for Disease Control and Prevention, CDC - центри з контролю та профілактики хвороб), що контролюватиме епідемічну ситуацію в Україні.

Про це повідомив новообраний нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

«У 2014 році було зруйновано санітарно-епідеміологічну службу (СЕС). Натомість нічого не створено. Ми йдемо до Євросоюзу, тому маємо створити ті інституції, що існують у Єворосоюзі. Центр громадського здоров’я буде доповнено органом, що відповідатиме за інфекційний контроль в Україні. Керівник установи, що об’єднає ЦГЗ та CDC, буде також обіймати посаду першого заступника міністра МОЗ», - сказав Радуцький.

Він наголосив, що таку службу буде створено за європейськими стандартами.

«У Європі є інфекційний контроль, у нас — це велика проблема. Можна сказати, що його у нас немає. Зокрема, сьогодні в Україні немає людини, яка мала б оголосити стан епідемії в країні. Функції ліквідованого СЕС частково передані Держспоживнагляду, але, на моє переконання, це компетенція лікарів», - зазначив Радуцький.

Він також підкреслив, що новостворена служба у жодному разі не буде прототипом колишньої СЕС. «Він точно не буде контролювати чи надавати якісь дозволи, бо саме це сприяє корупції», - наголосив Радуцький.

Джерело: Укрінформ