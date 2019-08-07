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    В Україні хочуть створити службу, що займатиметься епідеміями

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    В Україні хочуть створити службу, що займатиметься епідеміями

    «Сьогодні в Україні немає людини, яка мала б оголосити стан епідемії в країні»

    Центр громадського здоров’я МОЗ України буде доповнено службою, подібною до CDC (Centers for Disease Control and Prevention, CDC - центри з контролю та профілактики хвороб), що контролюватиме епідемічну ситуацію в Україні.

    Про це повідомив новообраний нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

    «У 2014 році було зруйновано санітарно-епідеміологічну службу (СЕС). Натомість нічого не створено. Ми йдемо до Євросоюзу, тому маємо створити ті інституції, що існують у Єворосоюзі. Центр громадського здоров’я буде доповнено органом, що відповідатиме за інфекційний контроль в Україні. Керівник установи, що об’єднає ЦГЗ та CDC, буде також обіймати посаду першого заступника міністра МОЗ», - сказав Радуцький.

    Він наголосив, що таку службу буде створено за європейськими стандартами.

    «У Європі є інфекційний контроль, у нас — це велика проблема. Можна сказати, що його у нас немає. Зокрема, сьогодні в Україні немає людини, яка мала б оголосити стан епідемії в країні. Функції ліквідованого СЕС частково передані Держспоживнагляду, але, на моє переконання, це компетенція лікарів», - зазначив Радуцький.

    Він також підкреслив, що новостворена служба у жодному разі не буде прототипом колишньої СЕС.

    «Він точно не буде контролювати чи надавати якісь дозволи, бо саме це сприяє корупції», - наголосив Радуцький.

     

    Джерело: Укрінформ

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