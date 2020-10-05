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    В Україні хворих коронавірусом можуть виявляти за допомогою службових собак

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    Також почали тренування собак у Великобританії та Франції - В Україні хворих коронавірусом можуть виявляти за допомогою службових собак
    Також почали тренування собак у Великобританії та Франції

    Для виявлення хворого Covid-19 собаці необхідно лише 10 секунд

    Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість використання службових собак для виявлення хворих коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Відповідний метод почали використовувати в кінці вересня в Фінляндії. Також почали тренування собак у Великобританії та Франції.

    «Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, що прибувають. Собаці потрібно всього 10 секунд для виявлення особи з ознаками Covid-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус в медичному центрі аеропорту», – повідомили в МВС.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні 3774 людини захворіли на коронавірус. З початку пандемії захворіли понад 230 тисяч людей.

    При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що вже до кінця тижня в країні буде 5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

    МВС міністр Максим Степанов коронавірус
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