Степанов пророкує понад 5 тисяч хворих за добу вже цього тижня



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Фото: КНП Стебницька міська лікарня

Глава МОЗ озвучив песимістичний прогноз

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

Про це він заявив на брифінгу.

Степанов зазначив, що треба переглянути своє відношення до коронавірусних правил, щоб не було зростання заражень.

«Зараз в нас вже на минулому тижні більше 4,5 тисяч (нових заражень, - ред.). Впевнений, що на цьому тижні ми перейдемо в позначку 5 тисяч, виходячи з нашого відношення. Можемо зростати й далі», - зазначив він.

Голова МОЗ повідомив, що на ранок 5 жовтня кількість людей, які перебувають у стаціонарі ,- 16 745 осіб, а на середину липня ця кількість була 3,5 тисяч. Тобто майже у 5 разів більеш стало тих, кого кладуть у лікарні.

Степанов додав, що у нашої медичної системи є межа як по ліжках, так і по лікарях.

Тому якщо будуть тривати концерти та інші масові заходи, то може трапитися ситуація, коли ліжок у лікарнях не вистачатиме.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19. Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих. Перед цим кілька днів поспіль в Україні було зафіксовано понад 4 тисяч нових хворих за добу.

Коронавірус в Україні

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Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

Також нагадаємо, що у Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.



