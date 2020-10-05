В Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).

Коронавірус в Україні

Всього 230233

Хворіють 124551

Одужали 101252

Померли 4430

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Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.