В Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19
Медики виявили майже на тисячу хворих менше, ніж днем раніше
Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.
Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).
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Всього230233
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Хворіють124551
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Одужали101252
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Померли4430
Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.