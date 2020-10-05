  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19

    • Розсилка
    Всього за&nbsp;весь час пандемії в&nbsp;Україні захворіло 230&thinsp;233 особи - В Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19
    Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи
    Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

    Медики виявили майже на тисячу хворих менше, ніж днем раніше

    В Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих.

    Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.

    Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      230233
    • Хворіють
      124551
    • Одужали
      101252
    • Померли
      4430

    Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

    медицина хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies