В Україні може з'явитись система вертолітної служби порятунку - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков озвучив поставлені перед собою завдання на наступний рік

У 2018 році в Україні може з'явитися державна система вертолітної служби порятунку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр анонсував, що у наступному році поставив перед собою завдання створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації. Окрім того, Аваков



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Фото: Главком Арсен Аваков

Глава МВС Арсен Аваков озвучив поставлені перед собою завдання на наступний рік

У 2018 році в Україні може з'явитися державна система вертолітної служби порятунку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр анонсував, що у наступному році поставив перед собою завдання створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації.

Окрім того, Аваков зазначив, що планується повне завершення реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи ДСНС отримали транспортні засоби призначені для груп з гуманітарного розмінування і використовуватимуться для транспортування піротехніків до місць та районів виявлення мін, нерозірваних снарядів та вибухонебезпечних пережитків війни.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме співпрацю з Канадою у підготовці поліцейських і гвардійців.