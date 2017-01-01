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    В Україні може з'явитись система вертолітної служби порятунку - Аваков

    Глава МВС Арсен Аваков озвучив поставлені перед собою завдання на наступний рік
    У 2018 році в Україні може з'явитися державна система вертолітної служби порятунку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр анонсував, що у наступному році поставив перед собою завдання створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації. Окрім того, Аваков
    • Сьогодні, 00:42
    • Розсилка
    Арсен Аваков
    Фото: Главком
    Арсен Аваков

    Глава МВС Арсен Аваков озвучив поставлені перед собою завдання на наступний рік

    У 2018 році в Україні може з'явитися державна система вертолітної служби порятунку. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Міністр анонсував, що у наступному році поставив перед собою завдання створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації.

    Окрім того, Аваков зазначив, що планується повне завершення реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ.

    Нагадаємо, нещодавно підрозділи ДСНС отримали транспортні засоби призначені для груп з гуманітарного розмінування і використовуватимуться для транспортування піротехніків до місць та районів виявлення мін, нерозірваних снарядів та вибухонебезпечних пережитків війни.

    Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме співпрацю з Канадою у підготовці поліцейських і гвардійців. 

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