МВС продовжуватиме співпрацю з Канадою у підготовці поліцейських і гвардійців

Канада ‑ вірний друг України, заявив міністр Аваков

Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме співпрацю з Канадою у підготовці поліцейських і гвардійців. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. «Канада ‑ вірний друг України. Раді вітати в Києві міністра закордонних справ



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Канада ‑ вірний друг України, заявив міністр Аваков

Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме співпрацю з Канадою у підготовці поліцейських і гвардійців. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

«Канада ‑ вірний друг України. Раді вітати в Києві міністра закордонних справ Канади Христю Фріланд. Ми продовжуватимемо проекти зі співробітництва в підготовці поліцейських сил та Нацгвардії. Важливо, що і відвертий політичний діалог також триває», ‑ цитує Авакова прес-служба МВС.

Нагадаємо, наразі ведуться переговори між українською та канадською сторонами щодо підготовки Угоди між МВС України та департаментом Національної оборони та Збройних сил Канади у питанні спільних заходів військової підготовки.

Крім того, у червні 2017 року у рамках канадського Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP) в Україні була створена робоча група. Мета її діяльності - вивчення можливостей та координування процесу створення Української асоціації представниць правоохоронних органів України (УАППО).