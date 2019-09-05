В Україні набули чинності нові норми будівництва швидкісних трас



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У нових нормах передбачено обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на найбільших трасах та встановлено нову ширину зупинкової смуги руху на дорогах вищих категорій

З 1 вересня 2019 року в Україні почали діяти нові Державні будівельні норми (ДБН) щодо будівництва швидкісних трас.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє пресслужба відомства.

«Європейські вимоги проєктування безпечних та якісних трас вже в дії. З 1 вересня вступили в силу нові зміни у ДБН «Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. Частина II. Будівництво». Серед них – обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на нових найбільших трасах. У світі вже неодноразово доведено взаємозв’язок між шириною смуги руху та аварійністю на дорогах. За статистикою, на більш широких дорогах – 3,75 м і ширше є більша концентрація ДТП. Адже замість однієї машини можуть рухатися 2 і є значно вищий ризик аварій та зіткнень. Тому ми впровадили європейську практику звуження крайніх лівих смуг на трасах. Так водії будуть більш уважними за кермом і ДТП буде менше», – розповів Парцхаладзе.

Він додав, в оновлених ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. Частина II. Будівництво» також встановлені більш безпечні та сучасні вимоги до проєктування горизонтальних та вертикальних кривих, які дозволяють проєктувати гірські та інші траси на складних ландшафтах з кращою видимістю.

За словами Парцхаладзе, ширина смуги у 2,5 м, яка була раніше, небезпечна, особливо для вантажного транспорту, і лише спричиняє додаткові аварії на трасах. Тому було прийнято рішення розширити її до 3 м задля підвищення безпеки на дорогах.

У нових нормах передбачено обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на найбільших трасах (дорогах І категорії) при їх новому будівництві – до 3,5 м замість 3,75 м та встановлено нову ширину зупинкової смуги руху на дорогах вищих категорій (І-ІІ категорій) – 3 м замість 2,5 м.