Збитки на 1,4 млн: на Луганщині викрили недобросовісного посадовця Служби автомобільних доріг



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Для виконання поточного ремонту дороги «Щастя-Широкий» з бюджету було виділено понад 20 мільйонів гривень

Під час перевірки якості ремонтних робіт посадовець не побачив, що дані на папері не співпадають з фактичним обсягом виконаних робіт

На Луганщині посадовцю Служби автомобільних доріг, який причетний до злочинної діяльності, внаслідок чого було завдано понад 1,4 мільйони гривень збитків, повідомлено про підозру.

Про це заявили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що для виконання поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення «Щастя-Широкий» з бюджету було виділено понад 20 мільйонів гривень. Службою автомобільних доріг області з переможцем тендеру було укладено відповідний договір та призначено відповідальну особу з числа посадовців Служби, який повинен був контролювати якість та обсяги виконаних робіт.

Підрядником було надано акти про виконані роботи та вартість використаних матеріалів. Під час перевірки якості ремонтних робіт посадовець не побачив, що дані на папері не співпадають з фактичним обсягом виконаних робіт. Вказані в акті роботи – взагалі не було виконані на момент підписання офіційних документів, які стали підставою для перерахування на рахунки комерційної структури коштів з бюджету.

Відповідно до висновку експертного дослідження внаслідок службової недбалості посадовця завдано понад 1,4 мільйони гривень збитків», - заявили в поліції.

Повідомляється, що 19 серпня за процесуального керівництва прокуратури Луганської області правопорушнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді 38 тисяч гривень застави.

Раніше у даній справі про підозру було повідомлено керівникові комерційної структури та ще одній особі, що організувала злочинну схему.

Підприємцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, а організатору - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (організація та керування заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування відносно цих двох фігурантах завершено, обвинувальні акти скеровані до суду.

До слова, прокуратурою повідомлено про підозру посадовцю Служби автомобільних доріг Київської області в розтраті 700 тис. грн бюджетних коштів.