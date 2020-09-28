В Україні негода знеструмила майже 40 населених пунктів в шести областях



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Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 37 населених пунктів у шести областях

В Україні через ускладнення погодних умов знеструмлені 37 населених пунктів в різних областях. Про це повідомляє з посиланням на Держслужбу України з надзвичайних ситуацій.

«28 вересня станом на 7.00 внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 37 населених пунктів у шести областях, а саме: Чернігівська — 11, Київська — 9, Дніпропетровська — 5, Запорізька — 5, Сумська — 4 та Кіровоградська — 3», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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