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    Події в Україні

    Херсонщиною пронісся буревій, пошкоджено будівлі: фото

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    Херсонщиною пронісся буревій - Херсонщиною пронісся буревій, пошкоджено будівлі: фото
    Херсонщиною пронісся буревій
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок грози та буревію з деяких будинків позривало покрівлю, а повалені дерева пошкодили дроти на лініях електропередач

    У неділю, 27 вересня, селищем Велика Олександрівка (Херсонська область) пронісся сильний буревій. Негода спричинила повалення дерев та пошкодження будівель та інших споруд.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

    За інформаціє правоохоронців, внаслідок грози та буревію з деяких будинків позривало покрівлю, а повалені дерева пошкодили дроти на лініях електропередач та запарковані автомобілі.

    На місці працюють поліцейські, які допомагають жителям долати наслідки негоди та запобігають розкраданню дротів з пошкоджених мереж електропостачання.

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    Херсонщиною пронісся буревій, пошкоджено будівлі: фото
    Херсонщиною пронісся буревій, пошкоджено будівлі: фото
    Херсонщиною пронісся буревій, пошкоджено будівлі: фото
    Херсонщиною пронісся буревій, пошкоджено будівлі: фото
    Фото: Нацполіція

    До слова, у Сторожинецькому районі Чернівецької області сильний вітер пошкодив дахи будинків і залишив без світла дев'ять населених пунктів. 

    Херсонщина вітер негода буревій
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