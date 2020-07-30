Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл



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Ураган пройшовся Буковиною 30 липня Фото: facebook.com/cvODA

Сильний вітер також повалив чотири дерева і пошкодив дахи 30 будинків

У Сторожинецькому районі Чернівецької області сильний вітер пошкодив дахи будинків і залишив без світла дев'ять населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА у четвер, 30 липня.

Вітер зірвав частину покрівлі школи та сільської ради в Старих Бросківцях. Також у цьому населеному пункті пошкоджено дахи 30 житлових приватних будинків.

«Через ураган без електропостачання залишилися 9 населених пунктів району, один з них частково. Крім того, негода повалила чотири дерева», - повідомили в облдержадміністрації.

Через негоду заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко провів нараду з представниками екстрених служб.

«Зараз до проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 бригади Сторожинецького РЕМ. Рятувальники розпилюють і прибирають повалені дерева», - резюмували в ОДА.

Зазначимо, що напередодні, 29 липня, негода вирувала на Волині: буревій пронісся Горохівським районом.

У селах шквальний вітер поламав десятки дерев та пошкодив лінії електропередач. У центрі Горохова вербу розірвало навпіл і кинуло на припарковане поряд авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Негода, за словами місцевих вирувала пів години. У соцмережах пишуть, що крім зливи та вітру, деяких селах випав град та побив городину.