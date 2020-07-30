  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл

    • Розсилка
    Ураган пройшовся Буковиною 30 липня&nbsp; - Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Ураган пройшовся Буковиною 30 липня 
    Фото: facebook.com/cvODA

    Сильний вітер також повалив чотири дерева і пошкодив дахи 30 будинків

    У Сторожинецькому районі Чернівецької області сильний вітер пошкодив дахи будинків і залишив без світла дев'ять населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА у четвер, 30 липня.

    Вітер зірвав частину покрівлі школи та сільської ради в Старих Бросківцях. Також у цьому населеному пункті пошкоджено дахи 30 житлових приватних будинків.

    «Через ураган без електропостачання залишилися 9 населених пунктів району, один з них частково. Крім того, негода повалила чотири дерева», - повідомили в облдержадміністрації.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл
    Буковиною пронісся ураган: буревій знеструмив дев’ять сіл

    Через негоду заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко провів нараду з представниками екстрених служб. 

    «Зараз до проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 бригади Сторожинецького РЕМ. Рятувальники розпилюють і прибирають повалені дерева», - резюмували в ОДА.

    Зазначимо, що напередодні, 29 липня, негода вирувала на Волині: буревій пронісся Горохівським районом. 

    У селах шквальний вітер поламав десятки дерев та пошкодив лінії електропередач. У центрі Горохова вербу розірвало навпіл і кинуло на припарковане поряд авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

    Негода, за словами місцевих вирувала пів години. У соцмережах пишуть, що крім зливи та вітру, деяких селах випав град та побив городину. 

    рятувальники Чернівецька область вітер ураган негода буревій Олексій Бойко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ