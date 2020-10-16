В Україні повертаються дощі: прогноз погоди на 16 жовтня



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У західних, північних, Полтавській та Харківській областях у п'ятницю дощитиме Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Києві сьогодні очікується невеликий дощ, температура вдень 13-15°

В Україні у п'ятницю синоптики прогнозують дощі у західних, північних, Полтавській та Харківській областях. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«У західних, північних, Полтавській та Харківській областях часом дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер у західних та північних областях переважно північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у північних областях вночі 7-12°, вдень 12-17°; на решті території вночі 9-14°, вдень 18-23°», – йдеться у прогнозі.

У Києві сьогодні очікується невеликий дощ, вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.