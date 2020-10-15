У Карпатах вершини гір вкриті снігом



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Пост рятувальників розташовується на вершині гори Піп Іван, висота якої складає 2020 метрів над рівнем моря

Температура повітря у горах тримається на позначці 0 градусів

На вершинах карпатських гір випав сніг, а температура тримається на позначці 0°C. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Зазначимо, що пост рятувальників розташовується на вершині гори Піп Іван, висота якої складає 2020 метрів над рівнем моря, у будівлі старої польської обсерваторії. Температура на такій висоті приблизно на 12 градусів нижча за температуру на рівнині.

Нагадаємо, наприкінці вересня на вершині гори вже були сніжні опади, а у самому регіоні ㅡ паводки та сильні зливи.

Як повідомлялося, у найближчі дні в Україні знизиться температура повітря та пройдуть дощі, але вже у неділю знову повернеться суха погода.