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    Новини

    Жовтень у Києві встановив черговий температурний рекорд

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    Осінь цього року виявилась надзвичайно теплою - Жовтень у Києві встановив черговий температурний рекорд
    Осінь цього року виявилась надзвичайно теплою

    У столиці ніч на 14 жовтня виявилась найтеплішою за останні 27 років

    Ніч на 14 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з 1993 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Температура повітря в ніч на 14 жовтня не опустилася нижче +14,5°С. Попереднє рекордне значення +12,0°С 1993 року перевищено на 2,5°С.

    Нагадаємо, ніч на 9 жовтня температура повітря в Києві не опустилася нижче +13,4°С. Та ніч виявилась найтеплішою за 131 рік, попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С.

    Раніше повідомлялося, що цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

    За літо було встановлено 6 температурних рекордів.

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