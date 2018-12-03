  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів

    • Розсилка
    Метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження - В Україні протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів
    Метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження

    Середня температура повітря восени була на 1,4 градуси вище за кліматичну норму

    В Україні протягом осені 2018 року було зафіксовано 8 температурних рекордів. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Як зазначається, метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження. Це сталось на два тижні раніше кліматичної норми.

    «Середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4 градуси, що на 1,4 градуси вище за кліматичну норму, протягом сезону було зафіксовано 8 температурних рекордів», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Синоптики повідомляють, що метеорологічна осінь тривала лише 51 день - з 23 вересня по 12 листопада, а найкоротшою залишається осінь 1919 року - лише 31 день.

    Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, мінімальна температура опустилась до 11,4 градусів морозу, а найтепліше було 3 вересня, максимальна температура досягла +31,9 градусу.

    «Опадів восени у Києві випало 95 мм, що відповідає 71% кліматичної норми. Недобір відбувся у листопаді, у якому випало лише 37% кліматичної норми та жовтні - 51% кліматичної норми», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також
    прогноз погоди Україна повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ