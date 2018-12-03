В Україні протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів



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Метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження

Середня температура повітря восени була на 1,4 градуси вище за кліматичну норму

В Україні протягом осені 2018 року було зафіксовано 8 температурних рекордів. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження. Це сталось на два тижні раніше кліматичної норми.

«Середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4 градуси, що на 1,4 градуси вище за кліматичну норму, протягом сезону було зафіксовано 8 температурних рекордів», - йдеться у повідомленні.

Синоптики повідомляють, що метеорологічна осінь тривала лише 51 день - з 23 вересня по 12 листопада, а найкоротшою залишається осінь 1919 року - лише 31 день.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, мінімальна температура опустилась до 11,4 градусів морозу, а найтепліше було 3 вересня, максимальна температура досягла +31,9 градусу.

«Опадів восени у Києві випало 95 мм, що відповідає 71% кліматичної норми. Недобір відбувся у листопаді, у якому випало лише 37% кліматичної норми та жовтні - 51% кліматичної норми», - йдеться у повідомленні.