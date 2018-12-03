Книга рекордів Гінесса назвала анексований Севастополь російським
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Місцем встановлення рекорду вказано «Sevastopol. Russian Federation»
У сертифікаті Книги рекордів Гінесса, який отримав громадянин Білорус в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.
Про це повідомляється на сайті Книга рекордів Гінесса.
Олександр Бендіков, який є громадянином Білорусі, встановив у Севастополі світовий рекорд по балансуванню предметів.
Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу.
Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно.
У сертифікаті, який отримав білорус, місцем встановлення рекорду вказано «Sevastopol. Russian Federation».
Джерело: Громадське