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    В Україні різко подешевшали огірки

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    <p>Експерти пов&rsquo;язують здешевшання огірків з покращенням погодних умов, через що зросла пропозиція з плівкових теплиць</p> - В Україні різко подешевшали огірки

    Експерти пов’язують здешевшання огірків з покращенням погодних умов, через що зросла пропозиція з плівкових теплиць

    Найдешевші огірки - на півдні України, тут їх можна придбати за 5-10 гривень за кілограм

    За тиждень огірки в Україні значно втратили у ціні.

    На столичних оптових ринках огірки пропонують від 16 до 30 гривень за кілограм. Це удвічі менше, ніж тиждень тому, повідомляє «Сніданок з 1+1».

    У Львові огірки подешевшали утричі, їх максимальна ціна - 15 гривень за кілограм. А найдешевші огірки - на півдні країни, тут їх можна придбати за 5-10 гривень за кілограм, а це у 10 разів дешевше, ніж минулого тижня.

    Експерти пов’язують здешевшання огірків з покращенням погодних умов, через що зросла пропозиція з плівкових теплиць.

    Раніше повідомлялося, що після першотравневих вихідних торішня картопля на українському ринку коштувала ще дорожче. Ціни на картоплю в Україні, за даними експертів, вже перевищували максимальний рівень на початок травня щонайменше за останні 10 сезонів.

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