Ціни на картоплю в Україні сягнули 10-річного максимуму



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На сьогодні виробники відвантажують картоплю врожаю 2018 року по 11-18 грн/кг залежно від якості, сорту і обсягу партії, що практично на 80% дорожче, ніж в кінці минулого тижня Фото Shutterstock

Наразі ціни на картоплю в Україні вже перевищують максимальний рівень на початок травня щонайменше за останні 10 сезонів

Після першотравневих вихідних торішня картопля на українському ринку коштує ще дорожче. Про це повідомили експерти проекту EastFruit з посиланням на учасників ринку.

Наразі ціни на картоплю в Україні вже перевищують максимальний рівень на початок травня щонайменше за останні 10 сезонів.

Зараз торішня картопля в Україні коштує в середньому вже в 4 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому багато операторів ринку впевнені в подальшому подорожчанні даної продукції, оскільки відсоток некондиційного картоплі в цьому році досить високий, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися.

На сьогодні виробники відвантажують картоплю врожаю 2018 року по 11-18 грн/кг залежно від якості, сорту і обсягу партії, що практично на 80% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

Для порівняння: картопля на ринку України тиждень тому пропонували до продажу не дорожче 9 грн/кг.

За словами операторів ринку, підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається за рахунок сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту.

Також варто зазначити, що оптові компанії нерідко скаржаться на брак якісної картоплі у виробників, що не дозволяє їм сформувати достатню кількість партій для закупівлі.

Також на ринку присутня імпортна картопля нового врожаю виробництва Італії. Ціни на ранню продукцію стартують від 40 грн/кг. Але через високу вартість попит на дану продукцію залишається стриманим.

Як повідомлялось, за прогнозами експертів, в Україні ціни на овочі борщового набору (цибуля, картопля, морква, буряк тощо) через рік знизяться в 10-15 разів, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій