В Україні розмитнили перший автомобіль на «євробляхах» по-новому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За розмитнення Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією громадянин сплатив до державного бюджету понад 49,3 тис. грн

В Україні розмитнили перший автомобіль на іноземній реєстрації за новими умовами. Ним став Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

«Чернівецька митниця ДФС оформила перший транспортний засіб на «єврономерах» за новими пільговими умовами. Громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши до державного бюджету понад 49,3 тис. грн. Таким чином мито (10%) склало 4,6 тис. грн, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) – 28,765 тис. грн та ПДВ (20%) – 15,957 тис. грн», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що до 25 листопада, коли набрав чинності Закон, що передбачає нові правила ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, імпорт цієї автівки був неможливим через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років.

«Протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50% знижкою, крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ. Таким чином через три місяці митне оформлення даної Renault Laguna вартувало б резиденту 83,8 тис. грн. Таким чином економія склала 34,5 тис. грн», - зауважили в ДФС.

«Крім того, митне оформлення здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює 8500 грн (500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) у разі, якщо цей транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України. Ці гроші сплачує фізична особа, яка є власником такого транспортного засобу або особа, уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України. При ввезенні для постійного користування транспортних засобів, що були в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається», - додали у відомстві.

Нагадаємо, 23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.