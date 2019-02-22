В Україні створять єдину авіаційну систему з 55 вертольотами



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В Ніжині розгортатиметься сервісний центр, де будуть обслуговуватися всі авіаційні засоби

До 2022 року в Україні планують створити єдину авіаційну систему, яка матиме 55 вертольотів.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«Це дуже потужний авіаційний загін, який за роки існування повністю зберіг свою інфраструктуру. Додатково збудували ще 4 ангари. Саме на цій базі ми реалізовуємо проект по створенню Системи авіаційної безпеки МВС, який до 2022 року передбачає придбання 55 вертольотів. Перші з них вже дислокуються тут. На початку 2019 року ДержНС України та Національна гвардія України вже отримали 2 гелікоптери H225 Super Puma. Ще 3 авіаційні засоби ми очікуємо цього року. Поповнення авіапарку триватиме й надалі», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Крім цього, перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що саме в Ніжині розгортатиметься сервісний центр, де будуть обслуговуватися всі авіаційні засоби, які територіально базуються по всій Україні, бо задіяні в різних сферах.

Також на базі створять координаційний центр, який буде оперативно формувати наряди та направляти вертольоти на виконання завдань по забезпеченню безпеки громадян.