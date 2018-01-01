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    В Україні у минулому році амністували 587 учасників АТО

    Закон про амністію діяв з 7 вересня по 7 грудня 2017 року
    В Україні торік амністували 587 засуджених учасників Антитерористичної операції, повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію Державної судової адміністрації.  Закон про амністію діяв з 7 вересня по 7 грудня 2017 року. «Від відбуття покарання звільнені 587 осіб (із засуджених 617), які захищали незалежність,
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    Закон про амністію діяв з 7 вересня по 7 грудня 2017 року

    В Україні торік амністували 587 засуджених учасників Антитерористичної операції, повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію Державної судової адміністрації. 

    Закон про амністію діяв з 7 вересня по 7 грудня 2017 року.

    «Від відбуття покарання звільнені 587 осіб (із засуджених 617), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які брали безпосередню участь в АТО, в забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах Антитерористичної операції в період її проведення, і отримали статус учасника бойових дій», - сказано в ньому.

    Також повідомляється, що амністовано 189 ветеранів війни (із засуджених 202), які підпадають під дію закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

    Нагадаємо, 2 вересня 2017 року президент України Петро Порошенко на прохання керівників церков і Героїв України підписав закон «Про амністію в 2016 році». Через 5 днів закон набув чинності. Документ передбачав амністію осіб, засуджених за скоєння умисних нетяжких і не особливо тяжких злочинів; необережних злочинів, які не є тяжкими, і поширювався на учасників Антитерористичної операції.

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