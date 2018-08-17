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    В Україні від ботулізму з початку року померли семеро людей

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    В Україні від ботулізму з початку року померли семеро людей

    Два останні летальні випадки сталися у серпні

    Від початку року в Україні зареєстровано 72 випадки ботулізму, внаслідок яких постраждало 80 осіб, 7 із них померли.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.  

    Зазначається, що 15 серпня був зафіксований 7-й летальний випадок від ботулізму.

    «Помер чоловік 1976 року народження у Харкові. Він разом із жінкою 1969 року народження в неділю вживали в’ялену рибу, придбану у продовольчому магазині. Спочатку вони лікувалися вдома, а вранці 14 серпня швидкою допомогою були доставлені до Харківської обласної клінічної лікарні у важкому стані. Хворим одразу ж були введені протиботулінічні сироватки, проте через важкий стан чоловіка не вдалося врятувати. Жінка перебуває у відділенні реанімації», - зазначили в міністерстві.

    Повідомляється, що 6-й летальний випадок стався також у серпні - у Чернігівській області, померла жінка 1967 року народження, яка вживала в’ялену рибу домашнього виготовлення.

    «За допомогою жінка звернулася лише на наступний день, була госпіталізована у важкому стані до Козелецької центральної районної лікарні, а потім перевезена до реанімації міської лікарні Чернігова. У той же день їй була введена протиботулінічна сироватка. На жаль, стан хворої не поліпшився, 10 серпня вона померла», - заявили в МОЗ.

    Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав громадян не споживати в’ялену, солону та консервовану рибу, консерви або вироби з м’яса, якщо вони не проходили термічну обробку перед вживанням.

    Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування.

    Нагадаємо, на Харківщині поліція розпочала розслідування факту загибелі чоловіка від ботулізм

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