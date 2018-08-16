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    Поліція розслідує обставини смерті харків’янина від ботулізму

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    Поліція розслідує обставини смерті харків’янина від ботулізму

    Потерпілим стало зле після вживання в їжу копченої риби

    На Харківщині поліція розпочала розслідування факту загибелі чоловіка від ботулізму.

    Про це 16 серпня повідомляє поліція Харківської області.

    «Зараз поліцейські спільно із представниками Головного управління Держспоживслужби в Харківській області проводять перевірки щодо встановлення місця придбання неякісної риби», - заявили в поліції.

    Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 с. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

    Поліція встановлює обставини отруєння.

    Нагадаємо, у Харкові було встановлено два випадки захворювання людей з підозрою на ботулізм. 14 серпня до реанімації було госпіталізовано членів однієї родини. 42-річний харків’янин помер у лікарні, його 49-річна дружина знаходиться у стабільному тяжкому стані під наглядом медиків.

    Потерпілим стало зле 12 серпня після вживання в їжу копченої риби, яку, за попередньою інформацією, вони придбали у магазині у селищі Ков’яги Валківського району.

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