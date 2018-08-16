Поліція розслідує обставини смерті харків’янина від ботулізму
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Розсилка
Потерпілим стало зле після вживання в їжу копченої риби
На Харківщині поліція розпочала розслідування факту загибелі чоловіка від ботулізму.
Про це 16 серпня повідомляє поліція Харківської області.
«Зараз поліцейські спільно із представниками Головного управління Держспоживслужби в Харківській області проводять перевірки щодо встановлення місця придбання неякісної риби», - заявили в поліції.
Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 с. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.
Поліція встановлює обставини отруєння.
Нагадаємо, у Харкові було встановлено два випадки захворювання людей з підозрою на ботулізм. 14 серпня до реанімації було госпіталізовано членів однієї родини. 42-річний харків’янин помер у лікарні, його 49-річна дружина знаходиться у стабільному тяжкому стані під наглядом медиків.
Потерпілим стало зле 12 серпня після вживання в їжу копченої риби, яку, за попередньою інформацією, вони придбали у магазині у селищі Ков’яги Валківського району.